Boeken Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience binnenkort online

Duizenden oude boeken worden op dit moment ingepakt in Antwerpen in museum Plantin-Moretus en in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. De boeken worden door internetgigant Google naar een centrum gebracht waar ze worden gedigitaliseerd. In totaal gaat het om zo'n 100.000 boeken. Die zullen nadien gratis voor iedereen gratis ter beschikking staan op Google Books. Zeg maar een gratis bibliotheek op het internet.