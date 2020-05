Boekenbeurs dit jaar definitief afgevoerd

Dit jaar gaat de Boekenbeurs in Antwerpen niet door, dat heeft Boek.be beslist.

Lees hier het persbericht van boek.be

Het corona virus krijgt het leesvirus niet klein. De grootste verspreider van het leesvirus, de Antwerpse Boekenbeurs zal zich voor 2020 wel moeten herdenken. De organisatie van de Boekenbeurs in de gekende vorm als een massa-event is uitgesloten.

De Antwerpse Boekenbeurs, goed voor zo een 120.000 bezoekers gespreid over 11 dagen, in 4 hallen van Antwerp Expo, 70 standen en de aanwezigheid van meer dan 500 auteurs kan onmogelijk in haar normale opzet georganiseerd worden. De implementatie van aanbevolen hygiëne maatregelen voor een publiek evenement van deze schaalgrootte werd grondig bestudeerd. De impact op wat een boekenfeest zou moeten zijn is tot onze spijt te groot.

Niet alleen is er nog geen duidelijkheid of culturele massa evenementen terug toegelaten worden, ook de economische impact van de corona crisis op de actoren in het boekenvak zoals uitgevers en boekhandels weerhoudt standhouders zich te engageren voor de Boekenbeurs. Daarom besliste de raad van bestuur van Boek.be, de vereniging achter de Boekenbeurs, om in 2020 geen Boekenbeurs in de gekende vorm te organiseren maar alternatieven te onderzoeken om in die periode het boek onder de aandacht te houden, de verkoop te stimuleren en de boeiende interactieve band tussen lezers en auteurs mogelijk te maken.

“Verschillende formules worden onderzocht om het DNA van de Boekenbeurs te bewaren”, aldus Vé Bobelyn, voorzitter van GAU en verantwoordelijke namens de raad van bestuur voor de Boekenbeurs.” Dit unieke event, de derde grootste publieksbeurs in België, staat niet alleen voor een groot en divers aanbod van boeken, maar ook voor het bevorderen van het imago van het boek in al zijn vormen en voor het ondersteunen van het ecosysteem van de boekensector, van creatie over productie tot distributie via de boekhandel. Het DNA van de Boekenbeurs staat ook voor de hechte band die er ontstaat tussen lezers en hun favoriete auteurs. Vernieuwende ideeën als gedecentraliseerde mini-events en/of virtuele platformen via de digitale kanalen worden verder onderzocht. Hiervoor werd een inspiratieplatform opgezet met vertegenwoordigers uit alle segmenten binnen de boekensector”. Tegen juli moet duidelijk worden welke richting het Boekenbeurs concept 2020 uitgaat.

Met het oog op 2021 wordt ook reeds nagedacht hoe het innovatietraject van de Boekenbeurs dat werd ingezet sinds 2018 kan doorgetrokken worden, de digitalisering verder gezet en de Antwerpse Boekenbeurs terug te laten verrijzen als een waar boekenfeest.

Het niet doorgaan van de Boekenbeurs in 2020 heeft ook een enorme impact op het budget, de werking en de structuur van de organisator, de vzw Boek.be. Naast de voorjaarsactiviteiten, de buitenlandse beurzen en de organisatie van de Boekenbeurs is het uitkijken naar alternatieve activiteiten voor de promotie van het boek. De steun van de overheid om de literatuur en het boekwezen terug op gang te trekken is welkom om een iconisch event als de Antwerpse Boekenbeurs een duurzame toekomst te garanderen in het post-corona tijdperk.

De activiteiten van Boek.be zullen zich voortaan concentreren op de basisfunctie van een vakvereniging die het ecosysteem van boekenvak vertegenwoordigt, namelijk: een state-of-the-art kenniscentrum uitbouwen, service en advies geven aan de leden (uitgevers, boekhandel), het uitwerken van kwaliteitseisen en codes, het vertegenwoordigen van de actoren op verschillende beleidsniveaus en kennisdeling onder de leden verzekeren.