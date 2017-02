Boekenbeurs krijgt langste editie ooit

In Essen hebben ze extra veiligheidsmaatregelen genomen voor het carnaval. In de VS reed gisteren een chauffeur in op carnavalstoeten en in Londen en in het Duitse Heidelberg reden wagens ook al in op een groep voetgangers. Een scenario waarmee ze ook in Essen rekening hielden. De politie sloot de invalswegen naar het parcours af en hield een extra oogje in het zeil.