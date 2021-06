Morgen is het World Environment Day. Dat is een initiatief van de Verenigde Naties om het klimaat onder de aandacht te brengen. Too Good To Go organiseert daarom samen met lokale artiesten een actie met raamtekeningen en posters over voedselverspilling. To Good To Go is een app die overschotten van lokale handelaars tegen kleine bedragen verkoopt en zo voedselverspilling wil tegengaan. Want wereldwijd belandt 1/3 van al het voedsel in de vuilnisbak.