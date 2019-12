Kinderen die in het ziekenhuis verblijven konden vanmiddag toch genieten van een toneelvoorstelling. Het paleis zorgde namelijk voor een livestream van de voorstelling "Groezel of Grijsje, het levende radijsje". Terwijl de acteurs in Antwerpen op het podium stonden konden kinderen in het UZA in Edegem en het Klina in Brasschaat alles volgen. En een stukje toneel maakt een ziekenhuisverblijf een stuk vrolijker...