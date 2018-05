Boer zoekt dichter

8 gemeenten uit de Noorderkempen roepen inwoners op om een gedicht te schrijven over hun bloeiende land- en tuinbouwsector. Hiermee zetten zij de gewassen die in hun gemeente geteeld worden extra in de kijker. Antje De Boeck, plattelandsdichter van dienst, zal de geselecteerde gedichten voordragen. De filmpjes hiervan zullen raadpleegbaar zijn via een 50-tal infoborden, verspreid over de gemeenten.

Wuustwezel, Kalmthout, Hoogstraten, Brecht, Essen, Merksplas, Arendonk en Ravels slaan de handen in elkaar om hun sterke land- en tuinbouwregio bekender te maken bij hun inwoners en bezoekers. En daar dagen zij hun inwoners graag voor uit! Elke inwoner kan tot en met 21 juni een gedicht indienen met als onderwerp 1 van de 15 opgegeven landbouwgewassen. De geselecteerde gedichten worden voorgedragen door Antje De Boeck en zijn raadpleegbaar via infoborden over de verschillende gewassen.

“In het verleden stonden inwoners dichter bij de landbouw dan nu en dat merken we. Daarom is het belangrijk dat we samen werken aan een sterker draagvlak voor land- en tuinbouw en het platteland. We merken bijvoorbeeld nog heel vaak dat mensen die voorbij landbouwvelden fietsen of wandelen, vragen hebben bij de gewassen die er geteeld worden. Onbekend is en onbemind en daar willen we iets aan veranderen. Vandaar het idee om infoborden over deze gewassen te plaatsen. Door deze gedichtenoproep betrekken we de inwoners rechtstreeks bij het onderwerp en geven we de infoborden een extra culturele dimensie.” vertelt May Aernouts, Schepen van landbouw van Wuustwezel.

Gedichten kunnen tot en met 21 juni 2018 ingediend worden via info@rurant.be of per post aan RURANT, Kamp C, Britselaan 20, 2260 Westerlo.

(foto : Pixabay)