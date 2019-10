Boeren noemen reclamecampagne Be Vegan 'Fake News'

De landbouworganisaties zijn misnoegd over een reclamecampagne tegen melk op trams van de Lijn in Antwerpen en Gent. Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) diende een klacht in bij de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) tegen de campagne met slogan 'Melk is Dodelijk'.

Bij Lijncom, de dochter van de De Lijn die de reclameruimte op de trams en bussen verkoopt, is er inmiddels overleg met de klant in kwestie, de Belgische veganismevereniging Be Vegan. 'Een stap te ver', een 'slag in het gezicht voor vele hardwerkende boeren' of 'fake news' van de veganistische lobby, hekelt ABS in een persbericht.

De telefoon staat er naar eigen zeggen roodgloeiend van woedende melkboeren, die niet te spreken zijn over de campagne 'Melk is dodelijk voor 150.000 Belgische kalfjes per jaar' van Be Vegan. 'In de deontologische code van Lijncom, het bedrijf verantwoordelijk voor de publiciteitswerving van De Lijn, staat overduidelijk dat er voor boodschappen, diensten of producten waarvan de oorsprong en/of de bedoeling dubieus zijn, geen reclame kan worden gevoerd. Wel, de boodschap 'Melk is dodelijk' gaat veel verder dan 'dubieus'. Deze boodschap is totaal misleidend, zelfs bijna misdadig te noemen', dixit ABS.

'Hebben jullie geen beleid rond misleidende, feitelijk onjuiste en kwetsende campagnes als die van BE Vegan op trams in Gent en Antwerpen', voegt de Boerenbond toe via Twitter. In een reactie wijst De Lijn er onder meer op dat de campagne van Be Vegan is, en niet van de vervoersmaatschappij zelf. 'Lijncom heeft, op basis van haar algemene voorwaarden en deontologische code, te allen tijde het recht om een reclameboodschap te verwijderen, onder meer indien zou blijken dat bepaalde publieksgroepen zich vanuit ethisch standpunt gekwetst zouden voelen.' Er kwamen intussen 'ontstemde reacties' binnen tegen de reclamecampagne, zegt woordvoerster Inge De Bruyn van De Lijn. Er is overleg gaande tussen de klant en Lijncom.