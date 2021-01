Boete van 250 euro voor terugkeerders die zich niet laten testen

Wie terugkeert uit een rode zone in het buitenland en zich niet laat testen op het coronavirus, krijgt voortaan een boete van 250 euro. Dat meldt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. De omzendbrief van de minister en het college van procureurs-generaal werd vanavond verstuurd.

De boete van 250 euro geldt vandaag al voor bijvoorbeeld mensen die het samenscholingsverbod of de mondmaskerplicht aan hun laars lappen. Voortaan zal ze ook worden gegeven aan terugkerende reizigers die zich niet laten testen op dag één en dag zeven. Via het Passenger Locator Form (PLF) heeft Sciensano zicht op wie zich moet laten testen. Als daar, ook na aandringen, wordt vastgesteld dat iemand een test weigert, wordt politie of parket ingeschakeld. De boete van 250 euro is voortaan ook van kracht voor wie de quarantaine niet respecteert. Bij recidive wordt er onmiddellijk gedagvaard.

(foto © Belga)