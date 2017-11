Boete voor Antwerp na incidenten met Charleroi-speler

Krijgen we morgen in Niel eindelijk nog eens een goeie veldrit uit de oude doos? Eén waarin de renners door het slijk moeten ploeteren. Het zou wel eens kunnen. Want de veldrijders moeten in Niel terug de beruchte drassige wei in. En dat is toch ook alweer een paar jaar geleden dat ze die aandeden in Niel.