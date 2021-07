Boete voor jongeren die met vliegtuig terugkeren uit Spanje?

Het Agentschap Zorg en Gezondheid wil een administratieve boete opleggen aan de jongeren die na een corona-uitbraak op reis in Spanje weigerden om met de daarvoor voorziene bussen terug te reizen maar het vliegtuig namen. 'We zijn aan het bekijken hoe we dat precies kunnen doen en juridisch onderbouwen, maar de mogelijkheid is voorzien in de regelgeving', zegt woordvoerster Ria Vandenreyt. 'We vinden het echt niet oké dat die jongeren na al de moeite die voor hen werd gedaan het vliegtuig opstapten en daar andere mensen konden besmetten.'

Om hoeveel personen het gaat, is nog niet bekend. Zorg en Gezondheid wacht nu op lijsten van de reisorganisaties Jongerentravel en Summer Bash, met de gegevens van de jongeren die niet met de bus wilden terugreizen. 'We moeten natuurlijk wel de juiste personen kunnen straffen', zegt Vandenreyt. Het is nog niet duidelijk of enkel de positief geteste jongeren en diegenen die een test weigerden een boete riskeren, of ook de negatief getesten. De jongeren die met het vliegtuig terugkeerden, overtreden volgens Zorg en Gezondheid in ieder geval de regel dat ze eigenlijk in het land waar ze vertoefden - Spanje - in quarantaine of isolatie moesten.

'Onder meer omdat het om een aantal minderjarigen gaat, zijn er samen met de reisorganisaties grote inspanningen geleverd om hen nu al veilig naar huis te brengen met de bus', zegt Vandenreyt nog. 'Wie positief testte, moet bij thuiskomst in isolatie. Wie negatief testte, moet in quarantaine en zal nog een test moeten ondergaan. Dat er dan een aantal onder hen toch op het vliegtuig zijn gestapt, is onaanvaardbaar.' De gegevens van de jongeren worden ook aan de contact tracers bezorgd om hun hoogrisicocontacten in kaart te brengen.

Foto Belga