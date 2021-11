Boetes uitgedeeld voor braken op openbare weg

Het wijkteam van de Junostraat van de Antwerpse politie heeft op Wapenstilstand in Deurne Zuid op overlast gecontroleerd. Drie personen kregen een onmiddellijke minnelijke schikking voorgesteld omdat ze drugs op zak hadden. De politie stelde ook 16 GAS-pv's op, hoofdzakelijk omwille van foutparkeerders.





Op zaterdag 13 november deed het wijkteam West een gelijkaardige actie in de binnenstad. Daar lag de focus onder meer op wildplassen, mensen die de openbare weg bevuilen ... Er zijn in de late namiddag en nacht 17 verkeersinbreuken vastgesteld waarvoor een GAS-boete of een proces-verbaal is opgesteld. 12 mensen kregen een GAS-boete omdat ze op de openbare weg braakten, gingen wildplassen ...

De politie heeft 13 personen bestuurlijk gearresteerd in hoofdzaak omwille van illegaliteit. Eén bestuurder legde een positieve alcoholtest af en er legde ook iemand een positieve drugstest af. Zijn rijbewijs is meteen voor 15 dagen ingetrokken. Eén wagen is bestuurlijk in beslag genomen omdat het niet geldig verzekerd was.

Twee personen hadden drugs op zak en kregen er een onmiddellijke minnelijke schikking voor opgesteld. Het wijkteam werkte samen met de mobiele eenheid en het fietsteam Orida.