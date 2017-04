Bohemian zomerbar Jardim verrijst aan de Schelde

Aan de Scheldebocht, op de plek waar de Schelde de stad achter zich laat, verrijst binnenkort een nieuwe oase van rust. Geen fata morgana, maar een hippe pop-up zomerbar met een Bohemian look & feel: Jardim. Vanaf vrijdag 5 mei kan je er terecht voor heerlijke cocktails, tapas én de mooiste zonsondergang. De toegang is gratis.

De pop-up tuin Jardim ligt aan het Eilandje, vlak tegenover De Shop & Velvet Lounge. Het containerdorp stAck - tot voor kort ‘Convoi’ - is dé nieuwste place to be. De containers vormen een nieuwe belevingsplek aan het Eilandje. In en tussen de containers worden verschillende sferen gecreëerd, waaronder Jardim: een pop-up zomerbar met een Bohemian look & feel. Vanop het dakterras van Jardim, het ‘stAckterras’, heb je het mooiste uitzicht op de Scheldebocht en de ondergaande zon die in de rivier zakt.

Ontsnappen aan de stadsdrukte

Overdag de koele schaduw opzoeken onder de organic tent, ’s avonds vallende sterren tellen en eindeloos naar de lichtjes van de Schelde staren,… Jardim is een urban Bohemian garden waar je volop kan relaxen met je voeten in het zand en je hoofd in het gras. Tijdens de zomermaanden is de pop-up de ideale plek om te ontsnappen aan de stadsdrukte. Vanop het grote terras kan je genieten van de zon, cocktails drinken in fijn gezelschap en een ongedwongen, zwoele sfeer en proeven van een steeds veranderend aanbod van tapas en fingerfood.

Jardim organiseert regelmatig leuke evenementen en fijne feestjes. De hippe Antwerpse club Vaag zorgt de hele zomer lang voor muziek.

Brunchen op zondag

Wanneer de zon schijnt en het kwik op de thermometer hoge temperaturen weergeeft, kan je op zondag brunchen bij Jardim. Om een plekje te bemachtigen voor de brunch moet je op voorhand reserveren, hou dus de Facebookpagina in de gaten. En wanneer er een hittegolf ons land treft, wordt ook de BBQ aangestoken en kan je mee-eten van heerlijk gegrilde gerechten. Regelmatig tuffen er trouwens toffe foodtrucks de richting van Jardim uit en kan je proeven van wereldse gerechten.