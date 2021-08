Nieuws Boksevent in open lucht met Johan Petit als presentator

Zondag vindt op het terrein van Spoor Oost een boksevent plaats. En dat is bijzonder. Want het is sinds de coronacrisis het allereerste boksevent in heel Vlaanderen. Het zal dus in open lucht plaatsvinden, maar wel overdekt onder een hangar. Johan Petit is presentator van dienst. En voor de boksers zal het dus een zeer speciaal event worden.