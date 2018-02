Sport Bolat en co blijven rotsvast geloven in PO1: "Waarom zou het al voorbij zijn?"

In de hoogste klasse van de voetbal hebben de play-offambities van Antwerp gisteravond een fikse knauw gekregen. In een rechtstreeks duel op het veld van Racing Genk kreeg de Great Old een pandoering om de oren, 4-0 werd het. Met nog twee matchen te spelen, thuis tegen Eupen en op Anderlecht, zal het voor de mannen van Bölöni nog aartsmoeilijk worden om alsnog binnen de top 6 te eindigen. Maar Bolat en co geven de moed nog niet op.