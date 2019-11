Antwerp-trainer Laszlo Bölöni probeert zoveel mogelijk afstand te nemen van alle heisa rond zijn mogelijk ontslag. Bölöni staat onder zware druk. Want de resultaten van Antwerp zijn niet goed en er is gemor in de tribunes. Zondag speelt Antwerp tegen Club Brugge. En dat zou voor Bölöni wel eens de match van de laatste kans kunnen worden.