Royal Antwerp FC heeft het gedaan. In een moeilijke match in het Guldensporenstadion klopte het Kortrijk. 0-1 werd het. Een strafschopdoelpunt van Lior Refaelov. Antwerp kreeg die penalty na hands van Timothy Deryck. De VAR moest daarvoor tussenkomen. Eerder kreeg The Great Old géén strafschop toen de bal ook op de hand van een Kortrijk-verdediger belandde. De tweede helft kwam Kortrijk nog wel fel opzetten. Zeker omdat Antwerp wat pech had in de afwerking. Gano knalde op de lat en Refaelov mikte de bevrijdende 0-2 net naast. Kortrijk rook z'n kans en kwam nog zwaar opzetten. Maar een doelpunt maken lukte de West-Vlamingen dus niet. En zo mag Antwerp na de 1-1 uit de heenwedstrijd naar de finale. Daarin wacht Club Brugge. Die zal gespeeld worden op zondag 22 maart in het Koning Boudewijnstadion. Voor Antwerp is het al geleden van in 1992 dat het nog eens in de bekerfinale stond. Toen klopte het KV Mechelen na strafschoppen. Het daaropvolgende seizoen beleefde Antwerp dan het sprookje van Wembley. Foto Belga (bekijk hieronder de reportage)