Een thuismatch op verplaatsing, zo doopte Berchem Sport haar eerste competitiewedstrijd van vanmiddag om. Berchem Sport had gehoopt dat het eigen stadion op tijd in orde zou zijn, maar dat lukte niet. En daarom moest de club uitwijken naar Merksem, naar het veld van City Pirates. Daar opende het vanmiddag het seizoen tegen Hades. Een thuismatch van Berchem in Merksem dus.