Bölöni verlaat Antwerp

Laszlo Bölöni (67) is volgend seizoen geen coach meer van Antwerp. Vandaag heeft het bestuur beslist zijn contract niet te verlengen, zo meldt The Great Old. Zo komt een einde aan de periode van de Roemeen bij Stamnummer 1.

Bölöni arriveerde in de zomer van 2017 op de Bosuil. In zijn eerste seizoen met RAFC loodste hij de promovendus naar een achtste plaats. In 2018-19 plaatste Antwerp zich voor het eerst voor Play-off I, en onder de eigenzinnige Roemeen werd na een barragewedstrijd tegen Charleroi zelfs een Europees ticket veroverd. Dat was voor Antwerp al van 1997 geleden. Dit seizoen speelde The Great Old zo kwalificatiewedstrijden in de Europa League tegen Viktoria Plzen en AZ Alkmaar, dat Antwerp uiteindelijk uit de groepsfase hield.

Toen de competitie omwille van de coronacrisis na 29 speeldagen werd stilgelegd, stond Antwerp op de vierde plaats in de Jupiler Pro League. Vrijdag komt de Algemene Vergadering van de Pro League per videoconferentie samen om te stemmen over het definitief stopzetten van het seizoen 2019-2020. Antwerp schopte het ook tot in de finale van de Beker van België, waarin Club Brugge de tegenstander is. Het is nog niet duidelijk of en wanneer die bekerfinale doorgaat.

Bölöni werd in 2017 drie dagen na het aantrekken van sportief directeur Luciano D'Onofrio aangesteld bij Antwerp. Hij werkte eerder samen met D'Onofrio bij Standard (2008-2010). In zijn eerste seizoen op Sclessin veroverde de Roemeen de landstitel. In het tweede jaar werd de kwartfinale bereikt in de Europa League. Eveneens op zijn palmares staat een dubbel (titel en beker) met Sporting Lissabon in 2002. Verder was hij in Frankrijk aan de slag bij Nancy, Rennes, Monaco en Lens en stond hij kortstondig aan het hoofd van de Roemeense nationale ploeg.

