Exact 40 jaar geleden werd Antwerpen opgeschrikt door een antisemitische aanslag. In de diamantwijk ontplofte een bom in een bestelwagen die voor een synagoge stond. Drie mensen lieten daarbij het leven. De impact op de Joodse gemeenschap, maar ook heel Antwerpen was groot. Vanmorgen om precies 10 over 9, het moment van de aanslag, was er een herdenking.