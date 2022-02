Sinds donderdagochtend 17 februari is zwembad Sorghvliedt in Hoboken gesloten voor het publiek, wegens een probleem aan het plafond van de zwemhal. Verder onderzoek moet gebeuren voor er meer duidelijk wordt over de duur van de sluiting. Donderdagochtend ontdekten medewerkers van zwembad Sorghvliedt een lichte verzakking van het plafond in de zwemhal. Volgens de richtlijnen van de stad werd het aanwezige publiek meteen uit het water gehaald. Dankzij het alerte optreden van het zwembadpersoneel is het zwembad op een rustige en veilige manier geëvacueerd. Meteen daarna hebben de brandweer en de stadsingenieur een grondige controle uitgevoerd van het dak en het plafond van de zwemhal. Daarbij kwam aan het licht dat de verzakking is veroorzaakt door een probleem met de draadstangen die het plafond op hoogte moeten houden. Op advies van de stadsingenieur wordt zo snel mogelijk gestart met de herstellingen. De omvang van deze werken kan pas worden ingeschat na een grondige screening van het volledige plafond en de staat van alle draadstangen. Vast staat dat het zwembad pas terug open kan als het plafond terug stabiel is en de veiligheid van alle zwemmers voldoende gewaarborgd kan worden. Zwembad Sorghvliedt dateert van midden jaren ’70. Tussen 2008 en 2010 werd het volledig gerenoveerd om helemaal te voldoen aan de Vlarem-II-wetgeving. Publieke zwemmers kunnen tijdens de sluiting terecht in de andere stedelijke zwembaden in de buurt, zoals zwembad Ieperman in Wilrijk. Ook voor scholen en clubs die in Sorghvliedt actief zijn, zoekt Sporting A in samenspraak met hen naar oplossingen.