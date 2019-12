Aantal bomen Scheldeboord en Bredestraat in Hemiksem worden gekapt

Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, zal op woensdag 18 en/of donderdag 19 december een groot aantal bomen kappen langs de Scheldeboord en de Bredestraat. Dit is nodig om ondergrondse

elektriciteitskabels aan te leggen.



Deze nieuwe elektriciteitskabels moeten het bedrijf Umicore na de uitbreiding van hun site in Hoboken blijven voorzien van voldoende energie.

Geluidshinder tijdens de werken

De geplande werken langs de Scheldeboord en Bredestraat zullen voor enige geluidshinder zorgen door het gebruik van kettingzagen en hakselaars. Elia stelt alles in het werk om de hinder tot een minimum te

beperken. De werken vinden enkel overdag plaats tussen 7 en 18u.



Herstel van groenzone in november 2020

Elia compenseert alle bomen die warden gekapt. In samensproak met de gemeente Hemiksem en Natuurpunt zal Elia de groenzone heraanplanten met nieuwe bomen. Dit gebeurt in november2020, het eerstvolgende plantseizoen na de uitvoering van de werken. De groenzone wordt tijdelijk ingezaaid met grassen. De bestaande bomen krijgen een tweede leven door de boomstammen gedeeitelijk te hergebruiken als speeltoestellen in

de speelbossen van de gemeente.





(foto : google street view)