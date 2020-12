De coronacijfers hebben een plateau bereikt dat te hoog en onveilig is. Dat zegt viroloog Steven Van Gucht. "De curve zal binnenkort kant kiezen. Naar boven of beneden. De kaarten liggen daarbij in onze handen, het zal nu vooral zaak zijn om door te zetten", aldus Van Gucht.We bevinden ons op een gevaarlijk kantelmoment. Het gemiddelde aantal bevestigde coronabesmettingen daalt nog amper. Voor ons land gaat het om een daling met 2 procent. Ook het aantal ziekenhuisopnames daalt, maar slechts met 1 procent. Wel liggen er minder dan 3000 coronapatiënten in het ziekenhuis, dat is het laagste aantal in bijna 2 maanden. In Antwerpen-stad zijn er 18 besmettingen meer in vergelijking met gisteren. Ook in 7 andere gemeenten binnen ons zendgebied zien we een lichte stijging. In 19 gemeenten zien we wel nog een daling, zij het een lichte daling. Alleen in Malle is die daling meer uitgesproken. In Niel en Hove blijven de cijfers gelijk.