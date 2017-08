Vanmiddag is de tiende editie van de Antwerp Pride door de stad getrokken. Een succeseditie, want ondanks het regenweer kwam er veel volk op af. 64 delegaties met ruim veertig paradewagens gingen stapvoets van de Vlaamsekaai over de Marnixplaats naar de kaaien. Een kleurrijke en vrolijke stoet, maar wel met een ernstige boodschap.