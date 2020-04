Bonus van 1.450 euro voor dokters en verplegers is nog niet beslist

Er is nog niets beslist over een zogenaamde COVID-19-bonus voor dokters, verplegers, apothekers en alle andere zorgverstrekkers in de ziekenhuizen. Dat heeft minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) vandaag gezegd.

Volgens de liberale vicepremier loopt er binnen de regering een discussie over hoe we onze economie kunnen laten draaien. Tot nu toe worden allerlei pistes bekeken, maar er is nog niets beslist. De Croo merkt op dat de denkoefening breder gaat dan enkel de zorg. Hij hoopt binnenkort met maatregelen te kunnen komen, ook ter ondersteuning van sectoren die vandaag op zoek zijn naar personeel, zoals de land- en tuinbouw.