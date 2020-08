Boom, Borsbeek en Wijnegem blijven het hoogst boven de alarmdrempel

Antwerpen met de districten telt 847 nieuwe besmettingen op een week tijd. In Boom testten in diezelfde periode 23 inwoners positief. Gezien het kleine aantal inwoners zitten Boom, Borsbeek en Wijnegem nog altijd het hoogst boven de alarmdrempel. Maar stijgen doen de cijfers hier niet meer en dat is dus wel het geval voor de meeste andere provincies in ons land.

nieuwe besmettingen (7 dagen)

Antwerpen 847

Boom 23

Schoten 20

Mortsel 13

Brecht 11

Ranst 11

Zwijndrecht 10

Borsbeek 10

Wijnegem 10

Boechout 9

Malle 9

Edegem 8

Brasschaat 8

Kapellen 7

Hemiksem 7

Zoersel 7

Aartselaar 6

Zandhoven 5

Wuustwezel 5

Kontich 5

Schilde 5

Hove 4

Niel 4

Wommelgem 3

Rumst 3

Schelle 2

Lint 2

Essen 2

Stabroek 1