Boom en Rumst willen Tomorrowland niet laten doorgaan

Als het van de burgemeesters van Boom en Rumst afhangt, vindt er deze zomer geen editie van het dancefestival Tomorrowland plaats. 'Het is een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat de problemen tegen dan nog niet opgelost gaan zijn.'

Jeroen Baert en Jurgen Callaert, beiden N-VA en de burgemeesters van respectievelijk Boom en Rumst, zien het niet zitten dat het festival in juli georganiseerd wordt. 'Als we de bevoegdheid zouden hebben om het zelf af te gelasten, hadden we het al gedaan', zegt Baert. Volgens de burgemeesters is het niet verantwoord om een festival te laten doorgaan waar mensen van over de hele wereld op af komen. 'Zo importeren we de ziekte misschien terug naar België.'

Volgens de organisatoren had Tomorrowland in 2019 een economische impact van zo'n 275 miljoen euro op Vlaanderen en Brussel. 'Gezondheid primeert op economie, maar die cijfers illustreren wél het domino-effect van slechts één festival, laat staan dat een hele zomer van festivals geannuleerd wordt dan spreken we over een economie van meer dan 1,5 miljard die omvalt.'