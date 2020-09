Boom en sorteerstraat sneuvelen bij aanrijding

In de Jan Vanhoenackerstraat, in het Antwerpse Nieuw Zuid, vond afgelopen nacht een aanrijding plaats. Getuigen hoorden een knal en zagen een bestuurder wegvluchten uit een Mercedes. Het voertuig had een boom geraakt en de vuilbak van een sorteerstraat.

De boom was afgebroken en de vuilbak werd ook zwaar beschadigd. In het voertuig trof de politie sporen van lachgasgebruik aan. De politie kon de eigenaar en de vermoedelijke bestuurder aantreffen op een adres in de buurt. De 27-jarige ontkende betrokken te zijn bij het ongeval maar zal nog verhoord worden over de feiten. Het voertuig was niet meer rijvaardig en werd getakeld.

(Bron: Politie Antwerpen)