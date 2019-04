Is uw kleerkast vol en wil u toch iets nieuws aantrekken, dan moet u op de "fashion sweep" in de Kammenstraat zijn. Wie een kledingstuk inlevert, mag een ander mee naar huis nemen. Het is een duurzame manier om je kleerkast te vernieuwen.De fasion sweep is één van de evenementen van het Antwerp Fashion weekend, dat ook morgen nog voor extra winkelplezier zorgt in de stad.