Boom maakt het burgers makkelijker met nieuwe website

Boom heeft een nieuwe website gelanceerd. Een belangrijke verbetering is het digitale loket waarmee 15 attesten kunnen aangevraagd worden. En er is een extra meldingsapplicatie voor de inwoners.

Op de nieuwe website van Boom staat de burger centraal. De site is zo gestructureerd dat burgers de informatie die ze zoeken makkelijker zullen terugvinden en bovendien staat de zoekfunctie centraal op de site.

De nieuwe website is bovendien “responsive” waardoor hij op alle toestellen goed zichtbaar zal zijn, ook op smartphones. Ook alle producten en diensten van het OCMW van Boom zijn in de site geïntegreerd. De OCMW-website blijft nog bestaan, maar wordt op termijn volledig geïntegreerd in de gemeentelijke website.

Een andere belangrijke verbetering, is dat inwoners 15 attesten van de dienst burgerzaken gratis online kunnen opvragen. Ze hoeven dus helemaal niet meer naar het gemeentehuis te komen voor deze documenten. Sommige attesten zullen ze 24 uur op 24 onmiddellijk kunnen downloaden, voor andere moeten ze nog even wachten tot het gemeentebestuur goedkeuring geeft. Ook andere diensten bieden online formulieren aan om hun dienstverlening te vereenvoudigen.

Inwoners van de gemeente zullen ook veel gemakkelijker problemen kunnen melden. In het verleden gebeurde dit via vele kanalen: gemeenschapswachten, in het preventie- en politiehuis, telefonisch,…

Nu is er dus een extra platform waarin alles zal worden opgevolgd. Bomenaars kunnen op www.boom.be op ‘Ik wil iets melden’ klikken, en komen in de meldingswebsite terecht. De meldingswebsite is rechtstreeks gekoppeld is aan het backoffice opvolgsysteem van de gemeentelijke diensten. Als burger kan je via deze website makkelijk jouw meldingen of suggesties voor jouw buurt doorgeven. Ook voor tablet en smartphone is er een aangepaste versie. Het grote voordeel van deze manier van melden is dat je als melder ook automatische feedback in jouw mailbox krijgt. Ook andere burgers kunnen volgen wat er met meldingen gebeurt.

“Het stopt niet nu de site gelanceerd is”, voegt schepen van communicatie Kris Van Hoeck hier aan toe. “We zullen blijven werken aan de site om hem nog beter op de burgers af te stemmen. Er staan ook nog wat nieuwigheden op de planning. Zo zullen we binnenkort ook een handig overzicht van de Boomse middenstand op de site plaatsen. We hopen dat de nieuwe site zal aanslaan bij de bevolking en dat ze hun weg naar het e-loket vinden als ze bijvoorbeeld een uittreksel uit het strafregister nodig hebben. Hier hoeven ze vanaf nu niet meer naar het gemeentehuis te komen, ze kunnen dat gratis downloaden.”