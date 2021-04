Boom valt door hevige wind op bovenleiding in Berchem

Sophie Dutordoir, de CEO van de NMBS, dreigt ermee om het treinverkeer naar de kust stop te zetten als de regering haar plannen niet herziet. Dat staat donderdag in de kranten van Sudpresse en in Le Soir. Zoals al langer bekend zullen reizigers naar de kust van zaterdag 3 tot en met zondag 18 april, en tijdens het weekend van 24 en 25 april, enkel kunnen plaatsnemen aan het raam, met uitzondering van kinderen tot twaalf jaar. Die moeten plaatsnemen naast de volwassen persoon die hen begeleidt. Dutordoir plaatste woensdag in een brief aan premier Alexander De Croo (Open Vld), minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en minister van Mobiliteit George Gilkinet (Ecolo) vraagtekens bij de beslissingen van het Overlegcomité. "Zoals herhaaldelijk benadrukt, zal de uitvoering van deze beslissingen de NMBS in een situatie brengen die, zonder andere dringende en bindende maatregelen van de overheid, onbeheersbaar dreigt te worden", klinkt het. "De situatie die we de laatste uren op het terrein hebben waargenomen, toont aan dat de gemaakte afspraken en de gezamenlijke inspanningen niet voldoende zijn om de toestroom van reizigers te stoppen." Ondanks alle inspanningen brengen dergelijke situaties de veiligheid van het personeel en de reizigers in het gedrang. De CEO stelt de regering daarom voor een soort ultimatum: een noodbesluit dat de NMBS toelaat om al de beschikbare transportcapacititeit te mobiliseren ofwel een dringende maatregel om het reizen met de trein naar de kust strikt te beperken. Als de regering niet positief reageert op een van de twee verzoeken, is het volgens Dutordoir een optie om het verkeer naar de betrokken bestemmingen stil te leggen. "De risico's voor reizigers en ons personeel zouden dan onaanvaardbaar zijn", aldus Dutordoir, die aangeeft dit scenario wel kost wat kost te willen vermijden.Foto Belga