Het districtshuis van Borgerhout was vanmiddag het toneel van een bijzonder boks-evenement. Bij 'Kings of the Castle' konden recreatieve boksers voor de eerste keer de ring instappen. Dat deden ze dus nu al in een spectaculair decor. Het boks-event trok heel wat volk aan. En dat was juist het opzet van de organisator. Mensen uit Borgerhout bijeen brengen.