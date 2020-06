Het gebouw van het voormalige Vredegerecht aan de grotesteenweg in Berchem wordt vanaf nu een plek om te onthaasten. Zelda & Zorro is er neergestreken. In een huiskamer-sfeer kan je er terecht voor een drankje terwijl de kinderen zich helemaal kunnen uitleven aan speciale speeltafels of in een knutselkamer. Onthaasting voor het hele gezin dus.