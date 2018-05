Booms reuzenvarken Oink op tournee naar Zwitserland

Reuzenvarken Oink, verlaat dit weekend haar thuis in Boom en vertrekt op reis naar Zwitserland. Oink mag optreden op een festival voor straatartiesten.



Het grote roze varken van vzw Kaaimannen, de organisator van Theater aan Twater, is zowel een attractie als een podium. Het negen meter lange beest trekt samen met de vrijwilligers naar het Festival Artisti di strada in Zwitserland. Het is één van de drie acts op internationale uitnodiging. Op 27 mei komt het varken terug thuis want dan begint het aan een tournee in eigen land.