'Booms Welkom' helpt erkende vluchtelingen met zoeken naar huurwoning

Wilt u dat uw kind geen luizen krijgt, dan kan u hem of haar maar beter verbieden om...selfies te nemen. Selfies met meerdere personen dan toch. Want wie samen een selfie neemt, raakt elkaar met het haar. En zo kunnen de luizen overspringen. Het CLB, het centrum voor leerlingen-begeleiding, komt tot die opmerkelijke conclusie. De laatste tijd zijn er opvallend veel luizenplagen in middelbare scholen. Terwijl dat vroeger bijna enkel in lagere scholen was. Het CLB zocht en vond de oorzaak: de populariteit van selfies.