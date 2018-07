Boomse academie start met dj-opleiding

Waar anders dan in Boom – de ‘hometown’ van Tomorrowland - zou je een echte dj-opleiding verwachten? Vanaf september mag de gemeentelijke academie voor muziek en woord daar officieel mee starten.

Het was Vlaams minister voor onderwijs Hilde Crevits die gisteren, uitgerekend op de startdag van Tomorrowland 2018, het licht op groen zette voor de uitbreiding van het aanbod in Boom. In totaal krijgen in heel Vlaanderen trouwens 140 academies de toestemming voor ongeveer 777 nieuwe opleidingen. Het gaat om kleinkunst, cabaret en comedy, recensent of musical en in Boom dus ook over de optie dj nadat eerder het aanbod al uitbreidde met beiaard. De opleidingen zijn toegankelijk voor leerlingen vanaf 15 jaar.

Nu de toestemming rond is, kan de academie zich beginnen voorbereiden. Wie de opleidingen zal verzorgen is nog niet geweten, maar de eerste leerlingen kunnen zich wel al beginnen inschrijven. Algemeen wordt verwacht dat de dj-klas bijzonder snel zal vol zitten. Er is nu plaats voor zes leerlingen, maar dat aantal kan volgende schooljaar uitgebreid worden.

De gemeentelijke academie voor muziek en woord van Boom heeft samen met haar filialen in Rumst en Puurs meer dan 1.000 leerlingen en ook een grote volwassenenafdeling. De uitbreiding van het aanbod kan gezien worden als een soort erkenning van het uitstekende werk dat de academie al jaren doet.

Inschrijven voor de nieuwe dj-opleiding of voor de andere opleidingen kan nog tot eind september. Via de website www.academieboom.be vind je alle info hierover.

(foto : Pixabay)