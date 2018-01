Jinnih Beels is er naar eigen zeggen nog niet uit of zij in oktober op de eerste plaats wil gaan staan van de sp.a lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Dat zei ze vanochtend in Wakker op Zondag. Donderdagavond maakte Beels al snel haar keuze voor de sp.a bekend, na het opdoeken van de lijst Samen. Maar over het lijsttrekkerschap is er dus nog geen duidelijkheid.