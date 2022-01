Boomse wijk kreunt onder overlast - gemeente grijpt in

De woonwijk Kruiskenslei in Boom heeft al een tijd te kampen met verschillende vormen van overlast. Hangjongeren zorgen er voor een onveiligheidsgevoel en de voorbije maanden zijn er al enkele incidenten geweest. Ook zwerfvuil is een groot probleem in deze wijk. Het lokaal bestuur, GoedWonen.Rupelstreek en de lokale politie hebben daarom samen een actieplan uitgewerkt tegen dit asociaal gedrag.

Sinds enkele weken is er onder leiding van de burgemeester wekelijks overleg tussen de directeur en voorzitter van GoedWonen. Rupelstreek en de preventiedienst HiER! Daar zijn alvast de eerste acties uit naar voor gekomen die er moeten toe leiden dat het asociale gedrag van een aantal hangjongeren en een zeer kleine groep bewoners in de woningen aan de Kruiskenslei kunnen worden aangepakt.

Er werden onmiddellijk al enkele maatregelen genomen die ervoor zorgen dat er meer sociale controle is en dat de daders gevat kunnen worden:

zo werd er op heel wat plaatsen gesnoeid en werd het schuilhuisje/chalet aan de petanuebaan afgebroken;

er is een verhoogde aanwezigheid van de politie;

een nieuwe wijkagent werd aangeworven;

zwerfvuil wordt consequenter en vlugger opgeruimd;

verkeerremmers moeten er ook voor zorgen dat de auto’s hun snelheid moeten aanpassen;

verder werden er tijdelijke camera's geplaatst in het binnengebied om de mensen die voor overlast zorgen te kunnen betrappen;

bewoners die zich asociaal gedragen worden hier sneller op aangesproken, met mogelijke uitzettingen tot gevolg: hier wordt voortaan een steviger lik-stuk-beleid gevoerd.

Deze eerste maatregelen hebben al een positief effect. Er werden niet alleen minder inbreuken vastgesteld, verschillende partijen gaven ook al aan dat de overlast afgenomen is.

Er komt ook een BuurtInformatieNetwerk in de wijk. Dit zal worden uitgerold in de Kruiskenlei, maar ook aan de Kunstlaan. Het BIN wordt binnenkort geactiveerd zodat de buurtbewoners zich hierbij kunnen aansluiten. Dankzij dit BIN kunnen de buren elkaar verwittigen bij problemen en informatie uitwisselen. Op die manier hopen we dat het veiligheidsgevoel zal verhogen en het samenhorigheidsgevoel in de wijk kan verbeteren.



De organisatie Urban senses zal vanaf eind januari starten met een project dat een beter beeld moet geven van de overlast. Zo zullen zij op zoek gaan naar de motivatie van diegenen die voor overlast zorgen, welke factoren precies voor overlast zorgen en voorstellen doen om op een constructieve manier aan een oplossing te werken voor de problematiek in de wijk. Als dit niet blijkt te helpen, zal er natuurlijk ook repressief opgetreden worden.



Als stok achter de deur houdt het lokaal bestuur en dus de burgemeester ook nog een mogelijk samenscholingsverbod klaar.