Boortmalt Antwerpen wordt 's werelds grootste mouterij

Er is een oplossing in de maak voor het probleem van de zogenaamde beschermde beroepen. Nu kunnen er in ons land inwijkelingen uit de Europese Unie bepaalde jobs uitoefenen waarvoor ze niet de vereiste diploma's hebben. Vlaams minister van werk Philippe Muyters is in gesprek met de verschillende sectoren om te werken aan een akkoord hierover. Dat zei de minister vanmorgen in Wakker op Zondag.