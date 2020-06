Je eigen afval plots gedumpt zien in een bos in Zoersel. Terwijl je er niks mee te maken hebt. Het overkwam een familie uit Brasschaat. Zij betaalden een firma die het puin in hun tuin naar een containerpark zou brengen. Maar de eindbestemming werd dus een bos in Zoersel. De familie wil met hun verhaal nu ook andere mensen waarschuwen.