Bora-Hansgrohe trekt met Pascal Ackermann naar sprintersfestival van Schoten

Bij Bora-Hansgrohe spelen ze Pascal Ackermann uit in het verwachte sprintersfestival van Schoten. Wegens de, noodgedwongen, wijziging aan het parcours ziet het ernaar uit dat de 108e Scheldeprijs op een massasprint zal uitdraaien.

'Ik denk dat verschillende ploegen wel zullen aansturen op een massasprint. Onder andere Deceuninck-Quick.Step met Sam Bennett en Lotto Soudal met Caleb Ewan gaan hun sprinter willen uitspelen. Wij zetten daar Pascal Ackermann tegenover', begint sportdirecteur Jean-Pierre Heynderickx. 'Pascal Ackermann kende een pak tegenslag in Gent-Wevelgem. Op de Kemmelberg draaide zijn versnellingsapparaat in de soep. Bovendien was hij ook nog eens betrokken bij een valpartij en dus kan dit alles mooi weggespoeld worden met een knappe prestatie in de Scheldeprijs', vervolgt Heynderickx.

Ronde van Vlaanderen

'Morgenavond of donderdag hakken we ook de knopen door voor wat betreft de selectie voor de Ronde van Vlaanderen. Bij ons zijn nu al drie man zeker van hun plaats. Dat zijn Marcus Brughardt, Daniel Oss en Jean-Pierre Drucker. Er zijn dus nog vier tickets te verdelen. Maar eerst willen we morgen Pascal aan een nieuwe zege helpen. Hij krijgt in Schoten hiervoor de steun van zijn lead out trein Rüdiger Selig, Michael Schwarzmann en Andreas Schillinger.'

