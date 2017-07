Borgerhout dient klacht in bij provinciegouverneur tegen stadsbestuur

De heibel tussen de stad en het districtsbestuur van Borgerhout over de fietsstraten in het district blijft maar duren. Borgerhout dient zelfs klacht in bij de provinciegouverneur.

Beide partijen verschillen fundamenteel van mening over die fietsstraten. De stad wil fietsers over een aaneenschakeling van straten laten rijden parallel met de Turnhoutsebaan. Auto's mogen hen daar niet voorbijsteken. Maar Borgerhout vindt die zogenaamde rode loper in die straten ook onveilig. De Antwerpse gemeenteraad zette vorige maand een noodprocedure in gang om de impasse te doorbreken. En als ze er niet uitkomen, om de aanleg van de fietsstraten toch door te voeren. Een maatregel waar ze in Borgerhout niet mee kunnen lachen en daarom vraagt het districtsbestuur aan de gouverneur om dat te onderzoeken.