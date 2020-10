Borgerhout gaat van ‘t padje tijdens Dag van de Trage Weg

De Dag van de Trage Weg (17 en 18 oktober) is de geknipte gelegenheid om minder bekende paden te ontdekken. District Borgerhout stelt daarom het gloednieuwe ‘Natuuravontuur’ in het Te Boelaerpark voor. Dat is een doe-het-zelf natuurwandeling met filmpjes en opdrachten voor jonge en iets oudere avonturiers. De wandeling kan je dit weekend voor het eerst coronaveilig uitproberen in je (gezins)bubbel, tijdens Dag van de Trage Weg.

Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars en fietsers zijn de belangrijkste gebruikers. In heel Vlaanderen staat er een verrassend aanbod aan wandelingen op het programma. Ook Borgerhout pakt uit met maar liefst 20 originele wandelingen doorheen het district. Onder de noemer ‘wandelen langs natuur of een schone muur’, kan je langs de graffitimuren van ‘Walls of Boho’ fietsen, kuieren langs de gevelkunst van ‘50 jaar Marokkaanse migratie’, of de ‘Groene Beddingwandeling’ ontdekken die ook door Borgerhout passeert.

Borgerhoutse David Attenborough is je gids op Natuuravontuur

Tijdens 6 korte filmpjes neemt Natuurpuntgids Jens Verwaerde je mee op ‘Natuuravontuur’ door het Te Boelaerpark. Deze doorwinterde Borgerhoutenaar en columnist van Borgerblad vertelt allerlei weetjes over de fauna & flora, gevolgd door een klein opdrachtje.

“Omdat een groot deel van het vrijetijdsaanbod niet kon doorgaan tijdens de verstrengde coronamaatregelen, werkten we leuke, coronaveilige alternatieven uit. Één daarvan is dit Natuuravontuur in ons mooie Borgerhoutse park. Deze wandeling is een leuke activiteit voor het hele gezin. Ook de iets oudere ontdekkingsreiziger kan hier nog iets van opsteken!”, zegt Ben Segers, districtsschepen voor cultuur in Borgerhout.

Je kan op verschillende plekken in het park een bord vinden met daarop een QR-code. Je scant de code met de camera van je smartphone of met een gratis app die QR-codes scant. Startpunt is de ingang van het park in de Karel van de Woestijnelei.

(berciht en foto : Stad Antwerpen - District Borgerhout)