In Antwerpen is nu 66 % van de totale bevolking volledig gevaccineerd. Antwerpen doet het daarmee wat minder goed dan de andere Vlaamse centrumsteden, maar wel nog beter dan Brussel en de meeste Waalse steden. // Hier ziet u hoeveel mensen intussen twee prikjes kregen. Zoersel staat nog steeds bovenaan met bijna 85 % van de inwoners volledig gevaccineerd. Maar ook in Malle, Ranst en Zandhoven gaat het die richting uit. Opvallend zijn de grote verschillen in onze regio. Zo hinken Boom en Borsbeek nog altijd achterop met intussen iets meer dan 7 op de 10 inwoners volledig gevaccineerd. Tweederde van de gemeenten heeft op dit moment een vaccinatiegraad van ruim 80 %.