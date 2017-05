Borgerhout verliest winkel die er al 97 jaar was

Van Alaska naar Argentinië lopen, dat is het waanzinnige plan van Sebastiaan en Weking. De twee Antwerpse ultralopers doorkruisen het volledige Amerikaanse continent, van noord naar zuid, goed voor 25.000 kilometer. Om het in perspectief te zetten, dat zijn zo'n 590 marathons. De twee vrienden lopen voor To Walk Again, de stichting van Marc Herremans.