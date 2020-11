Borgerhoutenaar Jamal Ben Saddik kickbokst in januari om wereldtitel

De Borgerhoutse kickbokser Jamal Ben Saddik neemt het op 30 januari 2021 tegen de Nederlander Rico Verhoeven op in een wereldtitelgevecht in de zwaargewichtklasse. Dat heeft Glory, 's werelds grootste kickboksorganisatie, dinsdag bevestigd.

Het zal niet de eerste keer zijn dat Ben Saddik en Verhoeven elkaar bekampen. De 30-jarige Marokkaanse Belg maakte in 2011 zijn professionele debuut tegen de Nederlander met een technische knock-out. Verhoeven nam in 2017 wraak door Ben Saddik uit te schakelen in de vijfde ronde van een fel titelgevecht in het uitverkochte Rotterdamse sportpaleis Ahoy.

Voor Ben Saddik is het nieuwe gevecht tegen Verhoeven een niet te missen afspraak, want 'The Goliath' kan aanspraak maken op de Championship-belt. De challenger uit Borgerhout stond voor het laatst in de ring in december 2018, toen hij een toernooi voor zwaargewichten won met een gebroken hand.

Vorig jaar in december vocht de 31-jarige Verhoeven voor het laatst, tegen zijn landgenoot Badr Hari. Hij haalde het toen van de Amsterdammer, die moest opgeven met een enkelblessure. Verhoeven verdedigde voor de negende keer op rij met succes zijn kampioensgordel.

