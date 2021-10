Borgerhoutse 'drugsfamilie' riskeert celstraffen tot 10 jaar

Het openbaar ministerie heeft vrijdag celstraffen tot tien jaar gevorderd voor de 'Mixers', een criminele drugsorganisatie rond de familie S. uit Borgerhout die zich bezighoudt met het uithalen van grote partijen cocaïne in de Antwerpse haven. Er werd in België en in Marokko beslag gelegd op vastgoed, luxewagens, jetski's en een speedboot die met de drugsmiljoenen gekocht zouden zijn.

De 'Mixers' worden beschouwd als een van de belangrijkste drugsorganisaties van Antwerpen. Aan het hoofd staat Aziz S. (34), die door zijn drie broers Ghalid (37), Said (40) en Abdelkader (43) wordt bijgestaan. 'Ze leveren hand- en spandiensten aan bendes die ladingen cocaïne willen uithalen in de haven en hebben daarvoor havenmedewerkers op hun loonlijst staan. Daarnaast verhandelen ze zelf ook cocaïne, al dan niet verkregen via uithalingen', stelde de procureur.

Het onderzoek naar de Mixers ging in februari 2015 van start nadat er een dealer werd opgepakt die verklaarde in opdracht van Aziz en Ghalid S. te werken. Bij de politie was ook al een melding binnengelopen dat de broers S. zich bezig hielden met de invoer van cocaïne via de Antwerpse haven.

In mei 2016 volgde er een reeks van huiszoekingen, maar er konden geen drugsfeiten worden vastgesteld. De procureur vermoedt dat de broers getipt werden over de invallen, want zij werden niet aangetroffen. De speurders namen een aantal voertuigen in beslag, waaronder een VW Passat en een BMW M5. In de wagens werden onder meer sporen van cocaïne en MDMA aangetroffen.

Enkele dagen na de inbeslagname braken twee mannen in in de loods van het depannagebedrijf waar de auto's naartoe werden gebracht. Ze hadden het vermoedelijk gemunt op de VW en de BMW, want in die wagens werden ingebouwde kluizen aangetroffen. De speurders vonden er een brief in terug over dubieuze fruittransporten, alsook verschillende gsm's én het pgp-toestel waarmee Aziz S. versleutelde berichten had verstuurd.

'Die berichten konden ontcijferd worden en maakten duidelijk waarmee ze bezig waren. Er werd onverbloemd gecommuniceerd over de invoer van cocaïne, het regelen van de uithalingen en de tarieven die daarvoor gevraagd werden', stelde de procureur.

De inbraak in de loods was niet de enige keer dat de Mixers het strafonderzoek probeerden te dwarsbomen. In september 2017 werd uit de griffie van de rechtbank een aanzienlijke hoeveel stukken uit het strafdossier tegen de Mixers gestolen. Aziz en Abdelkader S. werden daarvoor veroordeeld tot drie jaar cel.

De procureur vorderde in het drugsdossier tien jaar cel voor Aziz S. Voor broers Ghalid, Said en Abdelkader werd respectievelijk acht jaar, drie jaar en zeven jaar cel gevorderd. Hun (zaken-)partners en medewerkers riskeren celstraffen van zes maanden tot negen jaar. Onder hen bevindt zich ook een inspecteur bij de politiezone Brussel-West die op vraag van Said en Aziz S. opzoekingen had gedaan in de politionele databanken. Voor hem werd dertig maanden cel geëist.

Naast celstraffen vorderde de procureur ook fikse verbeurdverklaringen. De Mixers hebben weinig officiële inkomsten, maar dat staat in schril contrast met de vele cashstortingen en -aankopen die ze verricht hadden in België en in Marokko. Ook werden er financiële constructies opgezet om een schijnbaar legaal inkomen te creëeren. Op 13, 14 en 20 januari komen de advocaten van de in totaal negentien beklaagden aan het woord.