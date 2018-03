Borgerhoutse IS-vrouwen veroordeeld tot 5 jaar cel

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft drie vrouwen veroordeeld tot vijf jaar cel en 6.000 euro boete voor hun deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. De rechtbank beval ook hun onmiddellijke aanhouding. Ze lieten verstek gaan op hun proces.

De vrouwen volgden vijf jaar geleden hun mannen naar Syrië, die daar omkwamen in de oorlog. De vrouwen keerden hoogzwanger terug naar België en beweerden dat ze hun fouten hadden ingezien. Maar niet veel later vertrokken ze terug naar Syrië. Twee vrouwen zitten daar intussen opgesloten in een vluchtelingenkamp. Ze zeggen dat ze spijt hebben en willen graag terugkeren. Maar minister Jambon liet al verstaan dat hij niet wil onderhandelen met Syriëstrijders.

Advocaat Walter Damen, die voor beide vrouwen optreedt, verzette zich niet tegen de vordering van de federale magistraat voor hun onmiddellijke aanhouding.