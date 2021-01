Borgerhoutse sportclubs geven bewoners een boost met online sportlessen

Corona maakt het de sportclubs niet gemakkelijk, maar in Borgerhout laten ze de moed niet zakken. Samen met het district werkten ze een divers en online aanbod uit voor jong en oud. Van kickboksen met Jesfit tot Bollywood dansen met Bollyfit. Ze gaan zelfs terug de jaren tachtig in met een les ‘Eighties Aerobics’. Bovendien brengt het district enkele toplocaties zoals De Roma of TRIX tot bij de mensen thuis.

“Genoeg gefietst, gewandeld, gejogd? En je had nu net goede voornemens? Geen nood”, aldus Borgerhouts districtsschepen Luc Moerkerke. “Het district Borgerhout start met deze lessen om zowel bewoners te laten sporten als de clubs te kunnen steunen, twee vliegen in één klap dus”.

Elke week, tot aan de start van de lente, verschijnen nieuwe lessen. Je kan dus je conditie verbeteren in je living of je slaapkamer. Veilig thuis sporten, samen met andere Borgerhoutenaren. Extra voordeel: deelnemers kunnen dit bijzondere aanbod wanneer ze willen en zo vaak ze willen herbekijken.

Het district Borgerhout lanceert elke lessenreeks via de Facebookpagina

Alle lessen kan je nadien bekijken via www.borgerhout.be. De videofilmpjes geven heel wat extra info, ook leuk wanneer je enkel wat wil stretchen op je zetel. Je komt bijvoorbeeld meer te weten over de roots van sommige lesgevers of de unieke locatie waar de video is opgenomen. Tegen de lente ben je in topconditie. Maak je klaar voor deze gratis online sportlessen. De reeks opent met ‘Eighties Aerobics’ op vrijdag 15 januari om 19 uur. Trek alvast je beenverwarmers en je legging aan!

Programma:

• Eighties Aerobics met Saartje

• Kickboks met JES Fit met wereldkampioen Nordin en Amira

• Bollywood Dance met Nikita Singla van Bollyfit Antwerp

• Tiktok dance (ouder en kind) met Moves Borgerhout

• Turnen en dansen met Karina (55+)

(bericht district Borgerhout - foto Eighties Fitness)