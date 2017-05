Borgerrio, het kleurrijkste festival van ‘t stad

Zaterdag vindt de 11e editie plaats van het unieke stadsfestival Borgerrio. Deze editie brengt opnieuw de gekende mix van muziek, sport, animatie en braderij maar zet ook in op duurzaamheid. Zo kiest Borgerrio onder meer voor een selectieve afvalinzameling.

Borgerrio is een familievriendelijk belevingsfestival op de Turnhoutsebaan en omgeving. Wandelend over de braderij ontdekken bezoekers hapjes en producten van over de hele wereld. De Borgerrio parade verwelkomt een uniek Mardi Gras concept van Neo Retro Agency (gekend van het populaire Radio Modern). De Mardi Gras act met dansers, een zanger en een dj zal later op de dag een acte de présence geven aan het hoofdpodium en sluit Borgerrio af met een knaller van een afterparty. Op het Moorkensplein staat de Mombasa Stage met onder andere de Karavaan van Madam Fortuna en de Maghrebijnse pop-revelatie Abder. Play-of Plaza is de speeltuin en het sportveld voor jong en wat ouder in de Drink en Generaal Eisenhowerlei, met een mix van sporthelden en originele attracties. Wereldkampioen breakdance Battle Droids zorgt voor een spectaculaire show en leert aanwezigen ook de kneepjes van het breakdancen aan.

Er zijn bijkomende fietsparkings op het Laar, in de Generaal Eisenhowerlei en de Helmstraat en op de Turnhoutsebaan). Op het Moorkensplein laten bezoekers hun fiets achter op een bewaakte fietsenparking en genieten ze van extra fietsanimatie in de Velodroom.

Selectieve afvalinzameling

Duurzaamheid is altijd een belangrijk thema geweest maar voor deze editie schakelt Borgerrio een versnelling hoger. In samenwerking met het het Ecohuis, Ecofest, werkgroep Proper Borgerhout en de stadsdienst Stadsbeheer zet Borgerrio in op gescheiden afvalinzameling. Elke bezoeker moet PMD en restafval aan 40 afvaleilanden gescheiden weggooien. Standhouders gaan nog een stapje verder en zullen ook glas, GFT en papier en karton gescheiden inzamelen. Voor de standhouders zullen er verspreid over de festivalsite 7 containerparkjes staan waar ze op het einde van de dag met hun afval terecht kunnen.

Daarnaast zijn er heel wat extra incentives:

Aparte inzameling van biologisch afbreekbare PLA-bekers aan de Mombasa stage in leeggoedautomaten;

2 zuilen waar bezoekers een sigarettenpeuk of kauwgom kunnen achterlaten;

4 straatanimatie-acts rond het afvalthema.

Etalageschilderingen

8 enthousiaste kunstenaars beschilderden een etalage op de Turnhoutsebaan. Elk in hun eigen stijl, met hun blik op Borgerhout en het kleurrijkste festival van ’t stad. Kunstenaar Barbara Rottiers: “De kleurrijkheid hier in 'ons dorp' is zo prettig. Ik tekende het bonte publiek van Borgerrio, met zijn baarden, snorren, huid en kleding in kleuren die alle kanten opschieten.” Dit werk staat op de etalage van Bar Venetië.

Door Borgerrio past De Lijn zaterdag (20 mei) het aanbod voor de Turnhoutsebaan aan:

- De muntgroene Tram 24 (Silsburg – Melkmarkt) rijdt de hele dag van Silsburg tot Stenenbrug en terug. De andere (roze) variant van tram 24 (P+R Schoonselhof – Centraal Station) volgt zijn normale route.

- Buslijnen 30, 31, 34, 410, 411, 412, 416, 417, 427 en 429 volgen een omleiding.