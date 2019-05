Vanavond opent Boris Devis een kunstgalerie in Antwerpen. Devis is bekend van het Vier-programma: 'Stukken van Mensen'. Waarin hij als expert zijn kennis mag delen. Met Everyday Gallery start Devis een nieuw kunstproject, en na de recente openingen van enkele galerieën in de buurt, kiest ook hij voor Nieuw Zuid als ankerpunt.